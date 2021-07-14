Глава военной разведки Британии предупредил об угрозе шпионажа со стороны РФ и Китая

Руководитель военной разведки Великобритании предостерег население относиться к угрозе шпионажа со стороны России и Китая так же внимательно, как и к терроризму, предупреждая, что иностранные шпионы стремятся ворожать технологии, сеять раздор и атаковать инфраструктуру.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Генеральный директор Службы безопасности (MI5) Кен МакКаллум заявил, что британская разведка обнаружила 10000 замаскированных попыток иностранных шпионов манипулировать простыми жителями Великобритании.

Последствия шпионажа со стороны иностранных государств могут варьироваться "от разочарования и неудобств из-за потери средств к существованию потенциально до потери жизни", считает МакКаллум.

"Мы должны со временем формировать такое ​​же сознание и устойчивость общественности к государственным угроз, которые мы делали в течение многих лет в отношении терроризма", - сказал он.

Британские спецслужбы заявляют, что Китай и Россия стремились похитить коммерчески конфиденциальные данные и интеллектуальную собственность, а также вмешиваться в политику и сеять дезинформацию.

Пекин и Москва заявляют, что Запад охвачен параноиею по заговоров. И Россия, и Китай отрицают, что вмешиваются за рубежом, стремятся похитить технологии, осуществляют кибератаки или сеют раздор.

Маккалум заявил, что вся страна должна быть осведомлена об угрозе иностранного шпионажа.

"Мы видим, как крупные университеты и исследователей в Британии грабят или копируют их открытия; мы видим, как компании опустошены потерей преимущества, над созданием которого они так усердно работали ", - сказал он.

"Если дать половину шанса, враждебные игроки сократят года терпеливых британских исследований или инвестиций. Это происходит в больших масштабах. Это затрагивает всех нас. Рабочие места в Британии, общественные услуги Британии, будущее Британии" - отметил глава MI5.