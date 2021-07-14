МЗС: рішення ЄС не означає автоматичного дозволу на в'їзд

В МЗС привітали намір ЄС включити Україну у перелік третіх країн, з яких дозволені несуттєві поїздки, але нагадали, що таке рішення не означає автоматичної можливості в’їзду на територію всіх держав Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Урядовий портал.

"Я вітаю рішення ЄС, яке рекомендує відновити повноцінну дію безвізу з Україною. Воно свідчить, що показники епідемічної ситуації в Україні відповідають вимогам ЄС. Це нові можливості для подорожей українців цього літа та важливий сигнал державам світу, що захворюваність на COVID-19 в Україні значно знизилась і наша держава належним чином реагує на виклики пандемії", - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

При цьому МЗС нагадує, що включення до "зеленого переліку" не означає автоматичної можливості в'їзду на територію всіх держав-членів ЄС.

"Рішення Ради ЄС носить рекомендаційний характер для держав-членів, які ухвалюють кінцеве рішення про включення третіх країн у національні "зелені переліки" з огляду на епідемічну ситуацію у своїй країні" - зазначили в МЗС.

Зазначається, що Дмитро Кулеба доручив дипломатам оперативно провести додаткові переговори з уповноваженими органами в державах-членах Євросоюзу щодо включення України в національні "зелені переліки" та оновлення національних вимог щодо перетину кордону громадянами України.

В той же час в МЗС рекомендують українцям перевіряти актуальну інформацію щодо подорожей перед поїздкою.

Як повідомлялося, посли ЄС дозволили включити Україну в перелік третіх країн, з яких дозволений в’їзд.

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