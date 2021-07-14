МИД: решение ЕС не означает автоматического разрешения на въезд

В МИД приветствовали намерение ЕС включить Украину в перечень третьих стран, из которых разрешены несущественные поездки, но напомнили, что такое решение не означает автоматической возможности въезда на территорию всех государств Евросоюза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Правительственный портал.

"Я приветствую решение ЕС, рекомендующее восстановить полноценное действие безвиза с Украиной. Оно свидетельствует, что показатели эпидемической ситуации в Украине соответствуют требованиям ЕС. Это новые возможности для путешествий украинцев этим летом и важный сигнал государствам мира, что заболеваемость COVID-19 в Украине значительно снизилась и наше государство должным образом реагирует на вызовы пандемии ", - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

При этом МИД напоминает, что включение в "зеленый список" не означает автоматической возможности въезда на территорию всех государств-членов ЕС.

"Решение Совета ЕС носит рекомендательный характер для государств-членов, которые принимают окончательное решение о включении третьих стран в национальные "зеленые перечни" учитывая эпидемическую ситуацию в своей стране" - отметили в МИД.

Отмечается, что Дмитрий Кулеба поручил дипломатам оперативно провести дополнительные переговоры с уполномоченными органами в государствах-членах Евросоюза о включении Украины в национальные "зеленые перечни" и обновлении государственных стандартов пересечения границы гражданами Украины.

В то же время в МИД рекомендуют украинцам проверять актуальную информацию о путешествиях перед поездкой.

Как сообщалось, послы ЕС позволили включить Украину в перечень третьих стран, из которых разрешен въезд.