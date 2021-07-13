Меркель вважає, що для зняття ковідних обмежень більше людей мають вакцинуватись

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель попередила у вівторок, що перш ніж усі коронавірусні обмеження можуть бути зняті, більшій кількості людей необхідно вакцинуватися.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Меркель виступила із заявою після новин про те, що Англія зніме майже всі обмеження з наступного тижня.

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Англія з 19 липня скасує вимогу про носіння масок і соціальне дистанціювання, що один німецький чиновник назвав "дуже ризикованим експериментом".

Німеччина повідомила про 646 нових випадків коронавірусу у вівторок у порівнянні з 440 тижнем раніше. При цьому кількість випадків на 100 тисяч осіб за сім днів зросла до 6,4 з 4,9.

"Головне питання - скільки людей будуть прагнути до вакцинації", - заявила Меркель на пресконференції у вівторок.

"Що більше людей буде вакциновано, то більш вільними ми знову станемо", - додала вона.

Водночас Меркель запевнила, що обов'язкової вакцинації не буде, оскільки примус людей до щеплення може підірвати довіру суспільства до кампанії вакцинації.

Меркель заявила, що уряд буде прагнути уникнути чергового блокування економіки восени, але зазначила, що важливо підтримувати соціальне дистанціювання та інші заходи для запобігання поширенню інфекцій, навіть незважаючи на те, що все більше людей отримують вакцини.