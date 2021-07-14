Грузія відкрила доступ до вакцини Pfizer для всіх охочих від 18 років

Грузія з 14 липня відкриває реєстрацію на щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer для всіх охочих від 18 років.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа", про це заявив керівник Національного центру з контролю за захворюваннями Аміран Гамкрелідзе.

Він повідомив, що 14 липня Грузія отримала ще 28 тисяч доз Pfizer/BioNTech, яких вистачить для вакцинації 14 тисяч людей, і до кінця липня очікує додаткові поставки.

З 15-00 має відкритися можливість зареєструватися на щеплення нею для всіх охочих від 18 років. Досі молоді пропонували китайські препарати Sinopharm і Sinovac.

Безпосередньо вакцинація почнеться з 16 липня у чотирьох клініках Тбілісі, а також у Горі, Батумі і Кутаїсі. Посадовець пообіцяв, що до кінця місяця щепитися вакциною Pfizer/BioNTech, яка потребує екстремально низьких температур для зберігання, можна буде у загалом 95 клініках.

Аміран Гамкрелидзе зазначив, що після отримання наступної партії вакцини щеплення відкриють і для підлітків від 16 років.

Раніше в органах охорони здоров’я заявили, що Грузія домовилася з Pfizer про загалом мільйон доз вакцини. Окрім того, ще одну партію подарують США, але її обсяг не називали.

За даними на 14 липня, у Грузії за увесь час кампанії вакцинувалися принаймні однією дозою близько 195 тисяч осіб, завершили щеплення - близько 122 тисяч. Населення країни - близько 3,7 млн.

Останніми днями в країні почала зростати щоденна кількість заражень коронавірусом. 13 липня вперше за два місяці показники наблизилися до 2000 випадків. За минулу добу виявили 1663 нових випадки.