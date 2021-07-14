Грузия открыла доступ к вакцине Pfizer для всех желающих от 18 лет

Грузия с 14 июля открывает регистрацию на прививку от коронавируса вакциной Pfizer для всех желающих от 18 лет.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа", об этом заявил руководитель Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

Он сообщил, что 14 июля Грузия получила еще 28 000 доз Pfizer/BioNTech, которых хватит для вакцинации 14 тысяч человек, и до конца июля ожидает дополнительные поставки.

С 15-00 должна открыться возможность зарегистрироваться на прививку ней для всех желающих от 18 лет. До сих пор молодым людям были доступны китайские препараты Sinopharm и Sinovac.

Непосредственно вакцинация начнется с 16 июля в четырех клиниках Тбилиси, а также в Гори, Батуми и Кутаиси. Чиновник пообещал, что до конца месяца прививаться вакциной Pfizer / BioNTech, которая требует экстремально низких температур для хранения, можно будет уже в 95 клиниках.

Амиран Гамкрелидзе отметил, что после получения следующей партии вакцины прививки откроют и для подростков от 16 лет.

Ранее в органах здравоохранения заявили, что Грузия договорилась с Pfizer о поставке 1 млн доз вакцины. Кроме того, еще одну партию подарят США, её объем не называли.

По данным на 14 июля, в Грузии за все время кампании вакцинировались крайней мере одной дозой около 195 000 человек, завершили курс вакцинации - около 122 тысяч. Население страны - около 3,7 млн.

В последние дни в стране начало расти ежедневное число заражений коронавирусом. 13 июля впервые за два месяца показатели приблизились к 2000 случаев. За прошедшие сутки обнаружили 1663 новых случая.