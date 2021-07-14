ЄС і США привітали ухвалення ключових законів для судової реформи

Європейський союз та Сполучені Штати привітали ухвалення парламентом законів про реформування Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві, опублікованій Представництвом ЄС в Україні.

"Важливий день для майбутнього української судової системи! Євросоюз та США вітають ухвалення Верховною радою законопроєктів 5068 і 3711-д, які реформують ВРП і відновлюють ВККС за широкої міжпартійної підтримки і за потужної підтримки президента України", - йдеться у заяві.

🇺🇦 Ці закони допоможуть прокласти шлях до відновлення судової системи, що базується на принципах доброчесності й професійності. 🇪🇺і🇺🇸 готові підтримувати 🇺🇦 партнерів задля успішного впровадження цих законів, які відроджують довіру громадян й інвесторів до 🇺🇦судочинства. 2/2 — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) July 14, 2021

"Ці закони допоможуть прокласти шлях до відновлення судової системи, що базується на принципах доброчесності й професійності. ЄС і США готові підтримувати українських партнерів задля успішного впровадження цих законів, які відроджують довіру громадян й інвесторів до судочинства в Україні", - зазначається в заяві.

У четвер Верховна рада прийняла в цілому законопроєкт щодо реформування Вищої ради правосуддя №5068 з усіма критично важливими правками, в тому числі з ключовим голосом незалежних міжнародних експертів в Етичній раді.

Днем раніше Верховна Рада підтримала законопроєкт №3711-д з пропозиціями президента України про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, залишивши ключовий голос у Конкурсній комісії до ВККС за міжнародними експертами.

Нагадаємо, в середині червня посли країн Групи семи та ЄС звернулися до президента Володимира Зеленського з персональним листом, в якому переконували його у необхідності внесення змін до законопроєктів щодо реформування Вищої ради правосуддя (ВРП) та Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

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