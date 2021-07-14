ЕС и США приветствовали принятие ключевых законов для судебной реформы

Европейский союз и Соединенные Штаты приветствуют принятие парламентом законов о реформировании Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении, опубликованном Представительством ЕС в Украине.

"Важный день для будущего украинской судебной системы! Евросоюз и США приветствуют принятие Верховной Радой законопроектов 5068 и 3711-д, которые реформируют ВРП и восстанавливают ВККС при широкой межпартийной поддержке и при мощной поддержке президента Украины", - говорится в заявлении.

🇺🇦 Ці закони допоможуть прокласти шлях до відновлення судової системи, що базується на принципах доброчесності й професійності. 🇪🇺і🇺🇸 готові підтримувати 🇺🇦 партнерів задля успішного впровадження цих законів, які відроджують довіру громадян й інвесторів до 🇺🇦судочинства. 2/2 — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) July 14, 2021

"Эти законы помогут проложить путь к восстановлению судебной системы, базирующейся на принципах добропорядочности и профессионализма. ЕС и США готовы поддерживать украинских партнеров для успешного внедрения этих законов, возрождающих доверие граждан и инвесторов к судопроизводству в Украине", - отмечается в заявлении.

В четверг Верховная Рада приняла в целом законопроект о реформировании Высшего совета правосудия №5068 со всеми критически важными поправками, в том числе с ключевым голосом независимых международных экспертов в Этическом совете.

Днем ранее Верховная Рада поддержала законопроект №3711-д с предложениями президента Украины о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, оставив ключевой голос в Конкурсной комиссии в ВККС по международным экспертами.