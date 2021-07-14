Туреччина досягла позначки у 60 млн щеплень від коронавірусу

Туреччина досягла позначки у 60 мільйонів щеплень від коронавірусу, що включає загальну кількість зроблених щеплень з початку кампанії вакцинації в середині січня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Hurriyet Daily News.

За даними органів охорони здоров’я, щонайменш першу дозу отримали понад 38 млн осіб, і понад 18 мільйонів завершили курс щеплення - що разом складає менше 60 млн. Решта, як зазначають на сайті МОЗ - щеплення підсилюючою третьою дозою. Населення країни - близько 82 млн осіб.

Міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа закликав тих, хто ще не вакцинувався, зробити це, та для переконливості своїх слів показав мапи, які свідчать про вищу кількість нових заражень в тих регіонах, де рівень охоплення вакцинацією найменший.

Джерело: МОЗ Туреччини, показник щеплення 1-ю дозою за регіонами

Наприклад, у південно-східній провінції Сіірт показник захворюваності на 100 000 населення складає 232 випадки. Там навіть першою дозою щеплені лише 34% населення.

Натомість в Анкарі та Ізмірі, де показники вакцинації вищі за середні в країні, показники захворюваності зменшились, порівняно з попереднім тижнем, і складають 59 на 100 тисяч і 22 на 100 тисяч відповідно. У Стамбулі, де вакциновані першою дозою 62%, показник за тиждень несуттєво зріс - з 54,6 до 56,7.

Нагадаємо, вакцинацію підсилюючою третьою дозою в Туреччині почали з 1 липня. Її пропонують у першу чергу медикам та людям віком від 50 років. Три дози вакцини отримав і президент Реджеп Таїп Ердоган.