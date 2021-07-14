Турция достигла отметки в 60 млн прививок от коронавируса

Турция достигла отметки в 60 миллионов прививок от коронавируса, включающий общее количество сделанных прививок с начала кампании вакцинации в середине января.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Hurriyet Daily News.

По данным органов здравоохранения, как минимум первую дозу получили более 38 млн человек, и более 18 млн завершили курс, получив две дозы - что вместе составляет менее 60 млн. Остальные, как отмечают на сайте Минздрава - прививка усиливающей третьей дозой. Население страны - около 82 млн человек.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа призвал тех, кто еще не вакцинировался, сделать это, и для убедительности своих слов показал карты, свидетельствующие о высшем количество новых заражений в тех регионах, где уровень охвата вакцинацией меньший.

Источник: Минздрав Турции, показатель прививки 1-й дозой по регионам

Например, в юго-восточной провинции Сиирт показатель заболеваемости на 100 000 населения составляет 232 случая. Там первой дозой привиты только 34% населения.

В Анкаре и Измире, где показатели вакцинации выше среднего в стране, показатели заболеваемости снизились по сравнению с предыдущей неделей, и составляют 59 на 100 000 и 22 на 100 000 соответственно. В Стамбуле, где вакцинированы первой дозой 62%, показатель за неделю несущественно вырос - с 54,6 до 56,7.

Напомним, вакцинацию усиливающей третьей дозой в Турции начали с 1 июля. Ее предлагают в первую очередь медикам и людям в возрасте от 50 лет. Три дозы вакцины получил и президент Реджеп Тайип Эрдоган.