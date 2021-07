У ЄС пригрозили Білорусі наслідками через обшуки у правозахисників

Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив у середу, що свіжі обшуки в Білорусі матимуть наслідки для режиму Лукашенка.

Свою заяву Петер Стано опублікував у Twitter по обіді в середу, повідомляє "Європейська правда".

"Білорусь: тривають арешти і обшуки щодо правозахисного центру "Вясна", Гельсінкських комітетів та інших НУО.

Режим Лукашенка боїться всіх незалежних голосів, зараз в рішучій атаці, щоб змусити їх замовкнути раз і назавжди", - заявив Стано.

Belarus: Ongoing arrests & searches against @viasna96, Helsinki Committees other NGOs 👉

Lukashenko regime afraid of all independent voices is now in all-out attack to silence them once and for all.

Brazen violation of #HumanRights and freedoms: it will have consequences.