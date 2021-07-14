У ЄС пригрозили Білорусі наслідками через обшуки у правозахисників
Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив у середу, що свіжі обшуки в Білорусі матимуть наслідки для режиму Лукашенка.
Свою заяву Петер Стано опублікував у Twitter по обіді в середу, повідомляє "Європейська правда".
"Білорусь: тривають арешти і обшуки щодо правозахисного центру "Вясна", Гельсінкських комітетів та інших НУО.
Режим Лукашенка боїться всіх незалежних голосів, зараз в рішучій атаці, щоб змусити їх замовкнути раз і назавжди", - заявив Стано.
Belarus: Ongoing arrests & searches against @viasna96, Helsinki Committees other NGOs 👉— Peter Stano (@ExtSpoxEU) July 14, 2021
Lukashenko regime afraid of all independent voices is now in all-out attack to silence them once and for all.
Brazen violation of #HumanRights and freedoms: it will have consequences.
Він назвав дії режиму Лукашенка зухвалим порушенням прав і свобод людини. "Це буде мати наслідки", - зазначив Стано.
Нагадаємо, 13 липня у Білорусі також пройшли масові обшуки у працівників недержавних ЗМІ.