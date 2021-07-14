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У ЄС пригрозили Білорусі наслідками через обшуки у правозахисників

Середа, 14 липня 2021, 18:56

Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив у середу, що свіжі обшуки в Білорусі матимуть наслідки для режиму Лукашенка. 

Свою заяву Петер Стано опублікував у Twitter по обіді в середу, повідомляє "Європейська правда". 

"Білорусь: тривають арешти і обшуки щодо правозахисного центру "Вясна", Гельсінкських комітетів та інших НУО.

Режим Лукашенка боїться всіх незалежних голосів, зараз в рішучій атаці, щоб змусити їх замовкнути раз і назавжди", - заявив Стано.

Він назвав дії режиму Лукашенка зухвалим порушенням прав і свобод людини. "Це буде мати наслідки", - зазначив Стано.

Нагадаємо, 13 липня у Білорусі також пройшли масові обшуки у працівників недержавних ЗМІ.

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