У Білорусі знову пройшли обшуки у незалежних журналістів

Білоруські силовики 13 липня продовжили масові обшуки у працівників недержавних ЗМІ.

Про це повідомляє видання Naviny.by, пише "Європейська правда".

Представники карного розшуку прийшли додому до бухгалтера гомельського інтернет-порталу "Сильні новини" Ганни Стрельченко. З якої причини - невідомо, повідомляє видання.

Брестський фотограф Ольга Латишева написала в твіттері, що до неї також прийшли з обшуком силовики.

Обшук пройшов і у видавця брестського журналу "Бінокль" Дар'ї Гаращенко. Після обшуку її відвезли на допит в Ленінський РУВС, а потім відпустили, забравши мобільний телефон, повідомляє правозахисний телеграм-канал "Весна".

Масові обшуки в редакціях недержавних медіа і у журналістів пройшли 8 і 9 липня. По всій країні було затримано не менше 15 представників медіасфери і громадських активістів. Більшість з них згодом були відпущені.

За гратами залишаються чотири співробітники видання "Наша Ніва", включно з головним редактором.