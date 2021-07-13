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У Білорусі знову пройшли обшуки у незалежних журналістів

Вівторок, 13 липня 2021, 17:31

Білоруські силовики 13 липня продовжили масові обшуки у працівників недержавних ЗМІ.

Про це повідомляє видання Naviny.by, пише "Європейська правда".

Представники карного розшуку прийшли додому до бухгалтера гомельського інтернет-порталу "Сильні новини" Ганни Стрельченко. З якої причини - невідомо, повідомляє видання.

Брестський фотограф Ольга Латишева написала в твіттері, що до неї також прийшли з обшуком силовики. 

Обшук пройшов і у видавця брестського журналу "Бінокль" Дар'ї Гаращенко. Після обшуку її відвезли на допит в Ленінський РУВС, а потім відпустили, забравши мобільний телефон, повідомляє правозахисний телеграм-канал "Весна".

Масові обшуки в редакціях недержавних медіа і у журналістів пройшли 8 і 9 липня. По всій країні було затримано не менше 15 представників медіасфери і громадських активістів. Більшість з них згодом були відпущені. 

За гратами залишаються чотири співробітники видання "Наша Ніва", включно з головним редактором. 

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