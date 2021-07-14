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В ЕС пригрозили Беларуси последствиями из-за обысков у правозащитников

Среда, 14 июля 2021, 18:56

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил в среду, что свежие обыски в Беларуси будут иметь последствия для режима Лукашенко.

Свое заявление Петер Стано опубликовал в Twitter после обеда в среду, сообщает "Европейская правда".

"Беларусь: продолжаются аресты и обыски в отношении правозащитного центра "Вясна", Хельсинкских комитетов и других НПО.

Режим Лукашенко боится всех независимых голосов, сейчас в решительной атаке, чтобы заставить их замолчать раз и навсегда", - заявил Стано.

Он назвал действия режима Лукашенко дерзким нарушением прав и свобод человека. "Это будет иметь последствия", - отметил Стано.

Напомним, 13 июля в Беларуси также прошли массовые обыски у работников негосударственных СМИ.

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