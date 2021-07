В ЕС пригрозили Беларуси последствиями из-за обысков у правозащитников

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил в среду, что свежие обыски в Беларуси будут иметь последствия для режима Лукашенко.

Свое заявление Петер Стано опубликовал в Twitter после обеда в среду, сообщает "Европейская правда".

"Беларусь: продолжаются аресты и обыски в отношении правозащитного центра "Вясна", Хельсинкских комитетов и других НПО.

Режим Лукашенко боится всех независимых голосов, сейчас в решительной атаке, чтобы заставить их замолчать раз и навсегда", - заявил Стано.

Belarus: Ongoing arrests & searches against @viasna96, Helsinki Committees other NGOs 👉

Lukashenko regime afraid of all independent voices is now in all-out attack to silence them once and for all.

Brazen violation of #HumanRights and freedoms: it will have consequences.