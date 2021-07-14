У Білорусі пройшли обшуки у співробітників правозахисного центру "Вясна"

Вранці 14 липня білоруські силовики провели обшуки у заступника голови та адвоката правозахисної організації "Вясна".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода".

У середу вранці силовики прийшли на обшук до адвоката правозахисного центру "Вясна" Володимира Лабковича. Подробиць обшуку поки немає, Лабкович лише встиг повідомити про сам факт у Facebook. Також стало відомо, що в будинку заступника голови правозахисного центру Валентина Стефановича відбувся обшук.

О 8.15 ранку співробітники ДФР провели обшук у гродзенського правозахисника Віктора Сазонова.

Близько 10 ранку стало відомо, що в Мінську затримали журналіста та правозахисника Сергея Сиса.

Разом з тим Анна Стрельчанка, бухгалтер гомельського Інтернет-порталу "Сильные новости", була звільнена після допиту в відділі міліції; під час обшуку у неї вилучили обладнання, блокноти та пломби. Зв’язку з нею не було 11 годин.

Нагадаємо, 13 липня у Білорусі також пройшли масові обшуки у працівників недержавних ЗМІ.