У Франції протестували проти використання ковідного сертифіката в ресторанах і ТРЦ

У середу, 14 липня, у Франції розпочалися акції протесту противників ширшого впровадження "санітарного сертифіката" або так званого "паспорта здоров’я", про що президент Еммануель Макрон оголосив напередодні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Протестні мітинги відбулися в Парижі, Ліоні, Бордо, Страсбурзі, Ліллі, Монпельє та інших містах.

У Парижі, за даними AFP, пройшло відразу дві акції. Протестувальники виступали "проти диктатури" і "проти санітарного сертифіката".

Радіостанція France Bleu Paris передає, що в акціях у французькій столиці взяли участь кілька тисяч осіб. Поліція кілька разів застосовувала сльозогінний газ.

Також журналісти радіостанції зафіксували на відео момент зіткнення поліції з мітингувальниками.

Premiers affrontements avec les CRS à la manifestation contre le #PassSanitaire à Paris pic.twitter.com/3t2jx81Rdb — France Bleu Paris (@francebleuparis) July 14, 2021

За даними поліції, до 15-ї години було зафіксовано 7 800 громадян, які брали участь в акціях в різних містах Франції. 1200 вийшли в Монпельє, близько тисячі - в Марселі, 800 - в Ансі, 720 - в Руані.

Про те, що "санітарний сертифікат" з 21 липня стане обов'язковим для всіх жителів країни, старших 12 років в якості пропуску в "місця культури і розваг", президент Макрон оголосив 12 липня.

Йдеться про концерти, фестивалі, парки атракціонів з числом учасників понад 50 осіб.

"Санітарний сертифікат" може включати інформацію про повне щеплення або про свіжий негативний тест на коронавірус.

Зараз цей документ вимагають для входу тільки на великі концерти та фестивалі, де присутні понад 1000 осіб. Проте з початку серпня "санітарний сертифікат" потрібно буде пред'являти для відвідин кафе, ресторанів, торгових центрів, лікарень, будинків для літніх людей, а також для посадки на літак, в поїзди або автобуси, які здійснюють переїзди на великі відстані.

Законопроєкт про розширення дії "санітарного сертифіката" буде розглядатися парламентом з 21 липня.

Наступні протестні заходи заплановані на 17 липня.