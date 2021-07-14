Во Франции протестовали против использования ковидного сертификата в ресторанах и ТРЦ

В среду, 14 июля, во Франции начались акции протеста противников широкого внедрения "санитарного сертификата" или так называемого "паспорта здоровья", о чем президент Эммануэль Макрон объявил накануне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Протестные митинги прошли в Париже, Лионе, Бордо, Страсбурге, Лилле, Монпелье и других городах.

В Париже, по данным AFP, прошло сразу две акции. Протестующие выступали "против диктатуры" и "против санитарного сертификата".

Радиостанция France Bleu Paris передает, что в акциях во французской столице приняли участие несколько тысяч человек. Полиция несколько раз применяла слезоточивый газ.

Также журналисты радиостанции зафиксировали на видео момент столкновения полиции с митингующими.

Premiers affrontements avec les CRS à la manifestation contre le #PassSanitaire à Paris pic.twitter.com/3t2jx81Rdb — France Bleu Paris (@francebleuparis) July 14, 2021

По данным полиции, в 15 часов было зафиксировано 7800 граждан, участвовавших в акциях в разных городах Франции. 1200 вышли в Монпелье, около тысячи - в Марселе, 800 - в Анси, 720 - в Руане.

О том, что "санитарный сертификат" с 21 июля станет обязательным для всех жителей страны старше 12 лет в качестве пропуска в "места культуры и развлечений", президент Макрон объявил 12 июля.

Речь идет о концертах, фестивалях, парках аттракционов с числом участников более 50 человек.

"Санитарный сертификат" может включать информацию о полной прививке или о свежем отрицательном тесте на коронавирус.

Сейчас этот документ требуют для входа только на большие концерты и фестивали, где присутствуют более 1000 человек. Однако с начала августа "санитарный сертификат" нужно будет предъявлять для посещения кафе, ресторанов, торговых центров, больниц, домов престарелых, а также для посадки на самолет, в поезда или автобусы, которые осуществляют переезды на большие расстояния.

Законопроект о расширении действия "санитарного сертификата" будет рассматриваться парламентом с 21 июля.

Следующие протестные мероприятия запланированы на 17 июля.

