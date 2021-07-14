Латвія планує обов'язкову вакцинацію для низки професій
Кабінет міністрів Латвії затвердив поправки до закону про управління поширенням інфекції COVID-19, ухваливши, що обов'язкова вакцинація буде поширюватися на працівників сфер охорони здоров'я, освіти і соціального догляду.
Про це йдеться в матеріалі Delfi, повідомляє "Європейська правда",
З 1 жовтня у роботодавців буде право звільняти працівників певних професій, які відмовилися робити щеплення. Остаточне рішення в терміновому порядку ще повинен прийняти Сейм.
З затвердженого законопроєкта випливає, що працівники, які надають послуги охорони здоров'я, тривалого соціального догляду та соціальної реабілітації, а також освіти, повинні мати ковідний сертифікат.
Міністерство юстиції, яке підготувало законопроєкт, зазначило, що вимога обов'язкової вакцинації поширюється на ті сфери, в яких є підвищені ризики інфікування інших осіб.
Також законопроєкт передбачає, що з 1 жовтня у роботодавців буде право звільняти працівників, які підлягають обов'язковій вакцинації, але не можуть пред'явити ковідний сертифікат, що підтверджує факт щеплення або недавно перенесеної хвороби.
Законопроєкт зобов'язує роботодавців встановити категорії посад і працівників, у яких повинен бути ковідний сертифікат, проінформувати про це співробітників, щоб вони встигли зробити щеплення.
У той же час у працівника і роботодавця буде право домовиться про те, що працівник може бути переведений на іншу роботу, де сертифікат не вимагається.
Законопроєкт забороняє роботодавцям звільняти вагітних, навіть якщо у них немає сертифіката, жінок в післяпологовий період до року, матерів-годувальниць. Також роботодавець не може звільняти працівників, якщо у них є об'єктивні причини, через які вони не отримали сертифікат.
Законопроєкт в терміновому порядку передано на затвердження до Сейму.
Опозиція вже заявила, що не підтримає законопроєкт, а далі звернеться до президента із закликом не схвалювати закон. Затвердження законопроєкту може затягнутися або ж почнеться збір підписів за проведення референдуму про обов'язкову вакцинацію.