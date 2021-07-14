Латвия планирует обязательную вакцинацию для ряда профессий

Кабинет министров Латвии утвердил поправки к закону об управлении распространением инфекции COVID-19, постановив, что обязательная вакцинация будет распространяться на работников сфер здравоохранения, образования и социального ухода.

Об этом говорится в материале Delfi, сообщает "Европейская правда".

С 1 октября у работодателей будет право увольнять работников определенных профессий, которые отказались делать прививки. Окончательное решение в срочном порядке еще должен принять Сейм.

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С утвержденного законопроекта следует, что работники, оказывающие услуги здравоохранения, длительного социального ухода и социальной реабилитации, а также образования, должны иметь ковидний сертификат.

Министерство юстиции, которое подготовило законопроект, отметило, что требование обязательной вакцинации распространяется на те сферы, в которых повышены риски инфицирования других лиц.

Также законопроект предусматривает, что с 1 октября у работодателей будет право увольнять работников, подлежащих обязательной вакцинации, но которые не смогут предъявить ковидний сертификат, подтверждающий факт прививки или недавно перенесенной болезни.

Законопроект обязывает работодателей установить категории должностей и работников, в которых должен быть ковидний сертификат, проинформировать об этом сотрудников, чтобы они успели сделать прививку.

В то же время у работника и работодателя будет право договорится о том, что работник может быть переведен на другую работу, где сертификат не требуется.

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Законопроект запрещает работодателям увольнять беременных, даже если у них нет сертификата, женщин в послеродовой период до года, кормящих матерей. Также работодатель не может увольнять работников, если у них есть объективные причины, по которым они не получили сертификат.

Законопроект в срочном порядке передан на утверждение в Сейм.

Оппозиция уже заявила, что не поддержит законопроект, а дальше обратится к президенту с призывом не принимать закон. Утверждение законопроекта может затянуться или начнется сбор подписей за проведение референдума об обязательной вакцинации.