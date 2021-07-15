Меркель у Вашингтоні зустрінеться з Байденом: говоритимуть про "Північний потік-2" та Україну

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрінуться в четвер у Білому домі з президентом США Джо Байденом, і цей візит, ймовірно, стане однією з її останніх закордонних поїздок як голови уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Канцлер збирається почати свій день у Вашингтоні із зустрічі за сніданком з віцепрезидентом США Камалою Гарріс перед переговорами з лідерами бізнесу США і отриманням почесного докторського ступеня Університету Джонса Гопкінса.

Очікується, що переговори Байдена і Меркель будуть зосереджені на кроках щодо припинення глобальної коронавірусної кризи, відновлення економіки після пандемії, зміни клімату, а також питаннях міжнародної безпеки, таких як ситуація на сході України.

Меркель і Байден також обговорюватимуть газопровід "Північний потік-2". Проєкт трубопроводу став джерелом напруженості між США і Німеччиною, і Вашингтон стверджує, що він є загрозою безпеці через посилення залежності Європи від Росії.

Канцлер здійснила понад 20 візитів до Вашингтона за 16 років на посаді, а Байден став четвертим президентом США відтоді, як вона прийшла до влади.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас бачить хороші перспективи на переговорах з США з приводу будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Меркель заявляла, що Україна повинна залишатись транзитером газу навіть після спорудження газопроводу "Північний потік-2".

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