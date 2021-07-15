Меркель в Вашингтоне встретится с Байденом: будут говорить о "Северном потоке-2" и Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель встретятся в четверг в Белом доме с президентом США Джо Байденом, и этот визит, вероятно, станет одной из ее последних зарубежных поездок в качестве главы правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Канцлер собирается начать свой день в Вашингтоне со встречи за завтраком с вице-президентом США Камалой Харрис перед переговорами с лидерами бизнеса США и получением почетной докторской степени Университета Джонса Хопкинса.

Ожидается, что переговоры Байдена и Меркель будут сосредоточены на шагах по прекращению глобального коронавирусного кризиса, восстановлению экономики после пандемии, а также вопросах изменения климата и международной безопасности, таких как ситуация на востоке Украины.

Меркель и Байден также будут обсуждать газопровод "Северный поток-2". Проект трубопровода стал источником напряженности между США и Германией, и Вашингтон утверждает, что он представляет угрозу для безопасности в связи с усилением зависимости Европы от России.

Канцлер совершила более 20 визитов в Вашингтон за 16 лет на посту, а Байден стал четвертым президентом США с тех пор, как она пришла к власти.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас видит хорошие перспективы на переговорах с США по поводу строительства газопровода "Северный поток-2".

Меркель заявляла, что Украина должна оставаться транзитером газа даже после достройки газопровода "Северный поток-2".

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