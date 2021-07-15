Італійська Калабрія пропонує 28 тисяч євро за переїзд до місцевих сіл

Італійський регіон Калабрія на півдні країни планує запропонувати до 28 000 євро протягом максимум трьох років людям, охочим переїхати в місцеві села в надії зупинити багаторічний спад населення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі СNN.

На вибір пропонуються кілька сіл біля моря або на гірських схилах, в яких проживають близько 2 тисяч осіб.

Села, які пропонуються для переїзду

Щоб отримати кошти, нові мешканці повинні взяти на себе зобов'язання почати малий бізнес, або з нуля, або прийнявши вже існуючі пропозиції роботи на позицію, яка потрібна селу.

Кандидати також повинні отримати посвідку на проживання і бути не старше 40 років. Вони повинні бути готові до переїзду в Калабрію протягом 90 днів з моменту подачі заяви.

Селище Чівіта

Влада сподівається, що ця пропозиція залучить активних молодих людей і мілленіалів, які хочуть працювати.

Регіональний радник Джанлука Галло розповів, що щомісячний дохід може становити від 800 до 1000 євро протягом двох-трьох років. В якості альтернативи, може бути одноразова фінансова підтримка для запуску нової комерційної діяльності - готель, ресторан, бар, сільська ферма або магазин.

Очікується, що процес подачі заявок будуть запущені в режимі онлайн в найближчі тижні. Регіон вже виділив на проєкт понад 700 000 євро.

Селище Санта-Северина

Понад 75% міст Калабрії - приблизно 320 - в даний час налічують менше 5000 жителів, що викликає побоювання, що деякі громади можуть повністю зникнути через кілька років.

Ідея не нова для Італії. В останні роки в регіоні Молізе і місті Кандела в Апулії застосовувалися аналогічні схеми, старі будинки там продавали за ціною еспресо.