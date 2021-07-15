Итальянская Калабрия предлагает 28 000 евро за переезд в местные деревни

Итальянский регион Калабрия на юге Италии планирует предложить до 28 000 евро в течение максимум трех лет людям, желающим переехать в местные деревни в надежде остановить многолетнюю убыль населения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале СNN.

На выбор предлагаются несколько деревень у моря или на горных склонах, в которых проживают около 2 тысяч человек.

Предлагаемые на выбор деревни

Чтобы получить средства, новые жители должны взять на себя обязательство начать малый бизнес, либо с нуля, либо приняв уже существующие предложения работе на позицию, которая требуется деревне.

Кандидаты также должны получить вид на жительство и быть не старше 40 лет. Они должны быть готовы к переезду в Калабрию в течение 90 дней с момента подачи заявления.

Деревня Чивита

Власти надеются, что это предложение привлечет активных молодых людей и миллениалов, желающих работать.

Региональный советник Джанлука Галло рассказал, что ежемесячный доход может составлять от 800 до 1000 евро в течение двух-трех лет. В качестве альтернативы, может быть одноразовая финансовая поддержка для запуска новой коммерческой деятельности - будь то гостиница, ресторан, бар, сельская ферма или магазин.

Ожидается, что процесс подачи заявок будут запущены в режиме онлайн в ближайшие недели. Регион уже выделил на проект более 700 000 евро.

Деревня Санта-Северина

Более 75% городов Калабрии - примерно 320 - в настоящее время насчитывают менее 5000 жителей, что вызывает опасения, что некоторые общины могут полностью исчезнуть через несколько лет.

Идея не нова для Италии. В последние годы в регионе Молизе и городе Кандела в Апулии применялись аналогичные схемы, обветшалые дома там продавали по цене эспрессо.