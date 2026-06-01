У Литві ставлять під сумнів, що РФ може умисно відхиляти українські дрони в країни Балтії

Міністр оборони Литви Робертас Каунас висловив сумнів у тому, що Росія впливом РЕБ може умисно відхиляти українські ударні дрони у напрямку країн Балтії.

Як повідомляє "Європейська правда", його цитує LRT.

У коментарях 1 червня Робертас Каунас сказав, що використання Росією засобів радіоелектронної боротьби проти українських далекобійних дронів є безсумнівним фактом, але сумнівно, що Росія таким чином може цілеспрямовано відхиляти їх у повітряний простір балтійських держав.

"Те, що вони використовують засоби РЕБ – це факт. Але є сумніви, чи росіяни можуть робити це у якийсь цілеспрямований спосіб. Тому що якби вони могли, то у напрямку країн Балтії ймовірно спрямовувались би не поодинокі дрони, а сотні", – зауважив він.

Водночас він зазначив, що інциденти з потраплянням українських безпілотників у небо країн Балтії під час атак проти Росії є наслідком розпочатої Росією війни.

"Це наслідок війни, яку розпочала Росія… і Росія може зупинити її", – наголосив він.

Також міністр анонсував прибуття до країни українських фахівців, які допоможуть військовим посилити захист від "заблукалих" дронів.

Нагадаємо, 20 травня у кількох східних районах Литви та Вільнюсі оголосили повітряну тривогу через ймовірне потрапляння безпілотника у литовське небо, що серйозно порушило звичний ритм життя багатьох тисяч людей. В укриття спустили у тому числі найвище керівництво країни.

Безпілотник, який фіксувався на радарах і потім зник, не знайшли. Припускають, що він міг як впасти непоміченим десь на території Литви, так і вилетіти з повітряного простору країни.

За кілька днів до того на території Литви розбився у полі БпЛА, який згодом ідентифікували як український.

Значно частішими такі інциденти і пов’язані з ними повітряні тривоги були у Латвії та Естонії, повз східні кордони яких пролягає найкоротший маршрут від кордону України до російських портів довкола Петербурга. Над Естонією вперше збили один із "заблукалих" дронів.

Президент Латвії вважає, що ЄС має розглянути підтримку для країн, які потерпають від інцидентів із заблукалими безпілотниками.