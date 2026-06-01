Британський військовий загинув під час навчань на півночі Іраку

Міністерство оборони Великої Британії повідомило про загибель військового під час навчань на півночі Іраку.

Про це відомство повідомило у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Як заявили у Міноборони Великої Британії, у неділю, 31 травня, на півночі Іраку стався нещасний випадок під час навчань, внаслідок якого загинув військовослужбовець британської армії.

"Родину загиблого вже поінформовано, і вона попросила надати їй час на роздуми, перш ніж оприлюднювати подальші подробиці. У цей сумний час ми висловлюємо свої співчуття родині та друзям загиблого", – додали в оборонному відомстві країни.

Наприкінці квітня президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що французький військовий з миротворчої місії в Лівані, якого евакуювали після поранення, загинув від отриманих травм.

Від початку війни США та Ізраїлю проти Ірану, що також активізувало сутички Ізраїлю з "Хезболлою", на півдні Лівану почастішали випадки поранення і загибелі миротворців. Серед іншого, від закладеної вибухівки постраждав польський миротворець.