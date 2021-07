Польша окончательно проиграла в Суде ЕС дело по дисциплинарным процедурам для судей

Суд ЕС постановил, что дисциплинарные процедуры против судей в Польше не соответствуют законодательству Евросоюза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в решении по иску Еврокомиссии против Польши C-791/19, опубликованном судом 15 июля.

Еврокомиссия подала иск в Суд, считая, что новые дисциплинарные процедуры в отношении судей Верховного суда и судов низшей инстанции не соответствуют обязательствам Польши как страны-члена ЕС.

#ECJ : The disciplinary regime for judges in #Poland is not compatible with #EUlaw #RuleOfLaw

