У Чехії розслідують смерть українця у в’язниці

У Чехії слідчі з Генеральної інспекції сил безпеки (GIBS) розслідують обставини смерті ув'язненого з в'язниці "Бори" у Плзені.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

40-річний чоловік з України помер минулого місяця після вживання розчину дезінфікуючого засобу разом із двома іншими ув'язненими, також українцями.

"Можу підтвердити, що GIBS взяла цю справу під свій контроль і зараз її розслідує", – повідомив речник інспекції Якуб Августа. Він відмовився надавати додаткові коментарі щодо справи. "Наразі ми не надаватимемо жодної додаткової інформації", – додав Августа.

Інцидент стався у в'язниці під час вихідних 10 травня. За даними Novinky, наглядач налив розчин дезінфікуючого засобу в ПЕТ-пляшки ув'язнених. Троє випили його і всі потрапили до лікарні. Один із них помер там через кілька днів.

"У цій справі порушено кримінальне провадження за підозрою у вчиненні злочину проти життя та здоров'я. Підозрюваним є наглядач, який надав ув'язненим дезінфікуючий засіб", – повідомило добре поінформоване джерело.

За його словами, лікарі встановили попередню причину смерті – набряк мозку. Це має підтвердити призначена судово-медична експертиза. Засуджені, як стверджується, випили дезінфікуючий засіб, ефективний проти коронавірусу, який, окрім етанолу, містить також перекис водню.

