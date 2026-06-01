Іспанія розмістить у Румунії 200 морських піхотинців з технікою

Десантний корабель Castilla, що належить ВМС Іспанії, прямує до Румунії з іспанськими морськими піхотинцями, які братимуть участь у новій місії на східному фланзі НАТО.

Також на борту перебувають машини Vamtac і Pirana IIIC, а також логістичне обладнання, яке буде розгорнуто на території Румунії.

Бригада морської піхоти ВМС Іспанії відправляє до Румунії механізовану тактичну підгрупу, що складається з понад 200 солдатів та майже 40 транспортних засобів.

Вона буде інтегрована до багатонаціональної бригади під керівництвом Франції.

Заплановані заходи будуть схожими на ті, що вже проводилися Збройними силами Іспанії в Латвії та Словаччині.

Вони включатимуть власні навчання підрозділу, навчання, організовані багатонаціональною бригадою, що перебуває в Румунії, а також заходи, визначені у співпраці з румунськими Збройними силами.

Тактична підгрупа складатиметься переважно з особового складу 10-ї роти 3-го механізованого батальйону та матиме до 13 бойових машин Pirana IIIC. Також буде розгорнуто взвод, оснащений 12,7-мм важкими кулеметами, встановленими на машинах 4x4 Vantac ST5 з 1-го повітряно-десантного батальйону.

До складу контингенту також увійдуть протитанкові ракети Spike, безпілотні літальні апарати, групи з розмінування, підрозділ логістичної підтримки та медичний персонал.

