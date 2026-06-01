Файли у справі Мендельсона показали, як він домагався призначення послом у США

Нові документи у справі експосла Британії у США Пітера Мендельсона, звинуваченого у зв'язках з Епштейном, свідчать про його обіцянку тодішньому главі МЗС Девіду Леммі, що той не пошкодує про його призначення.

Про це свідчить його лист до Леммі, передає The Guardian, пише "Європейська правда".

У листі до Леммі Мендельсон заявив, що уряд "ніколи не пошкодує" про його призначення послом Великої Британії в США.

"Я просто хотів, щоб ви знали: якщо ви вирішите призначити мене, я подбаю про те, щоб ви ніколи про це не пошкодували", – зазначив експосол.

Мендельсон заявив, що для нього ця посада "була б останньою справою в публічному житті".

"Для мене буде великою честю служити вам та уряду на цій посаді. Тож якщо ви готові до цього, я теж готовий", – додав він у листі.

Попередні файли, оприлюднені раніше цього року, містили викривальне листування між експослом та Епштейном. Як вважається, посадовець передавав фінансисту деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії.

Мендельсон раніше заперечував будь-які правопорушення щодо своїх стосунків з Епштейном та вибачився перед його жертвами.

Крім того, нещодавно виявлені факти свідчать про те, що Мендельсон перед своїм призначенням на посаду не пройшов перевірку на безпеку, однак посадовці Міністерства закордонних справ не повідомили про це уряд.

Справа зі скандальним експослом, а також невдача на місцевих виборах все більше підривають прем’єрство Кіра Стармера.

