Меркель пообіцяла допомогу потерпілим від повеней в Німеччині 

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, що перебуває з візитом у Вашингтоні, відреагувала на смертоносні повені у Німеччині, пообіцявши підтримку людям в районах затоплення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

"Коли федеральний уряд може допомогти, він буде допомагати", - сказала Меркель в кулуарах свого візиту до Вашингтона.

Вона відзначила, що підтримує постійний контакт з главою міністерства фінансів Олафом Шольцом і главою МВС Горстом Зеєгофером.

"Це жахливі дні для людей в заплавах річок. Мої думки з ними. І вони можуть вірити, що всі сили в нашій державі - від федерального уряду, земельного уряду і місцевого самоврядування - зроблять все можливе, щоб врятувати життя, запобігти небезпеці і полегшити страждання навіть в найважчих умовах", - сказала канцлерка Німеччини.

Нагадаємо, руйнівні повені у Німеччині забрали життя щонайменше 42 осіб. На ранок четверга 70 людей вважалися зниклими безвісти.

Від стихійного лиха постраждали землі Північний Рейн-Вестфалія і Рейнланд-Пфальц.

Кілька високопоставлених німецьких політиків звинуватили у смертоносних повенях глобальне потепління.