Меркель пообещала помощь пострадавшим от наводнений в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель, находящаяся с визитом в Вашингтоне, отреагировала на смертоносные наводнения в Германии, пообещав поддержку людям в районах затопления.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

"Когда федеральное правительство может помочь, он будет помогать", - сказала Меркель в кулуарах своего визита в Вашингтон.

Она отметила, что поддерживает постоянный контакт с главой министерства финансов Олафом Шольцом и главой МВД Хорстом Зеехофером.

"Это ужасные дни для людей в поймах рек. Мои мысли с ними. И они могут верить, что все силы в нашем государстве - от федерального правительства, земельного правительства и местного самоуправления - сделают все возможное, чтобы спасти жизнь, предотвратить опасность и облегчить страдания даже в самых тяжелых условиях", - сказала канцлер Германии.

Напомним, разрушительные наводнения в Германии унесли жизни не менее 42 человек. На утро четверга 70 человек считались пропавшими без вести.

От стихийного бедствия пострадали земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.

Несколько высокопоставленных немецких политиков обвинили в смертоносных наводнениях глобальное потепление.