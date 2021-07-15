Ейфелева вежа знову відкривається для туристів 

У п'ятницю, 16 липня, Ейфелева вежа знову відкриється для публіки після паузи, пов’язаною з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Відкриття Ейфелевої вежі затягнулося в порівнянні з іншими столичними музеями та історичними пам'ятками.

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Офіційно період виходу з третього карантину у Франції завершився 30 червня 2021 року. Однак в Парижі Ейфелева вежа як і раніше залишалася закритою.

Таке запізнення пов'язане з тим, що Ейфелевій вежі потрібно було "досить багато часу, щоб привести все в порядок для нормального функціонування", - розповів France-Presse Жан-Франсуа Мартенс, президент компанії, що обслуговує вежу.

За його словами, особливу увагу було приділено організації роботи ліфтів, які піднімають туристів на другий і третій поверхи вежі. У цьому замкнутому просторі, куди набивається багато людей, було необхідно передбачити заходи безпеки, перш за все, для персоналу.

Організація візиту до вежі також зазнала змін. Щоб без черги потрапити на головний монумент Парижа, необхідно заздалегідь купити квиток на сайті, який працює з 1 червня.

При цьому потрібно вказати точну дату і час візиту, а також своє прізвище, включаючи дітей.

У день візиту на вході в вежу у гостя попросять не тільки електронний квиток, але і документ, що засвідчує особу.

Продаж звичайних квитків залишається можливим в касах Ейфелевої вежі, але їх кількість обмежена. Замість 25 тисяч відвідувачів в звичайний час тепер вежа приймає тільки 10 тисяч людей на день.

Водночас, починаючи з 21 липня для візиту до Ейфелевої вежі необхідно мати при собі "санітарний паспорт" для осіб, старших від 18 років.