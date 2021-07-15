Эйфелева башня вновь открывается для туристов

В пятницу, 16 июля, Эйфелева башня вновь откроется для публики после паузы, связанной с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Открытие Эйфелевой башни затянулось по сравнению с другими столичными музеями и историческими достопримечательностями.

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Официально период выхода из третьего карантина во Франции завершился 30 июня. Однако в Париже Эйфелева башня по-прежнему оставалась закрытой.

Такое опоздание связано с тем, что Эйфелевой башни нужно было "довольно много времени, чтобы привести все в порядок для нормального функционирования", - рассказал France-Presse Жан-Франсуа Мартенс, президент компании, обслуживающей башню.

По его словам, особое внимание было уделено организации работы лифтов, которые поднимают туристов на второй и третий этажи башни. В этом замкнутом пространстве, куда набивается много людей, было необходимо предусмотреть меры безопасности, прежде всего, для персонала.

Организация визита в башню также претерпела изменения. Чтобы без очереди попасть на главный монумент Парижа, необходимо заранее купить билет на сайте, который работает с 1 июня.

При этом нужно указать точную дату и время визита, а также свою фамилию, включая детей.

В день визита на входе в башню у гостя попросят не только электронный билет, но и документ, удостоверяющий личность.

Продажа обычных билетов остается возможной в кассах Эйфелевой башни, но их количество ограничено. Вместо 25 000 посетителей в обычное время теперь башня принимает только 10 000 человек в день.

В то же время, начиная с 21 июля, для визита в Эйфелеву башню необходимо иметь при себе "санитарный паспорт" для лиц, старше 18 лет.