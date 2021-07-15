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Чехія запропонувала Литві розгорнути своїх поліцейських на кордоні з Білоруссю

Четвер, 15 липня 2021, 20:44

Чехія запропонувала розмістити своїх поліцейських на кордоні Білорусі та Литви, яка зіткнулась з напливом нелегальних мігрантів з білоруської територї. 

Про це у своєму Twitter у четвер ввечері розповів глава МЗС Чехії Якуб Кульганек, повідомляє "Європейська правда". 

"Ми підтримуємо Литву, яка стикається з безпрецедентною міграційною проблемою, спровокованою безпринципним режимом Лукашенка. Міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек запропонував допомогу, в тому числі розмістити поліцейських на кордоні з Білоруссю", - написав чеський міністр.

За даними прикордонної служби Литви, близько 1700 мігрантів прибули в Литву нелегально з Білорусі в цьому році, понад 1000 з них - в липні.

Половина з них назвали себе громадянами Іраку, а інші прибули з Конго, Камеруну, Гвінеї, Ірану і Афганістану. За останні шість місяців в Литву прибуло в 21 разів більше нелегальних мігрантів, ніж за весь 2020 рік.

Сейм Литви проголосив зростання потоків нелегальних мігрантів з Білорусі гібридною агресією і терміново змінив міграційне законодавство.

В уряді Литви вважають збільшення числа нелегалів організованою акцією режиму Лукашенка за жорстку позицію Вільнюса щодо репресій проти інакодумців у Білорусі та підтримку білоруської опозиції.

Читайте детальніше про цю тему: Біженці як гібридна зброя: для чого Лукашенко шантажує ЄС

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