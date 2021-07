Чехія запропонувала Литві розгорнути своїх поліцейських на кордоні з Білоруссю

Чехія запропонувала розмістити своїх поліцейських на кордоні Білорусі та Литви, яка зіткнулась з напливом нелегальних мігрантів з білоруської територї.

Про це у своєму Twitter у четвер ввечері розповів глава МЗС Чехії Якуб Кульганек, повідомляє "Європейська правда".

"Ми підтримуємо Литву, яка стикається з безпрецедентною міграційною проблемою, спровокованою безпринципним режимом Лукашенка. Міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек запропонував допомогу, в тому числі розмістити поліцейських на кордоні з Білоруссю", - написав чеський міністр.

We stand by Lithuania which is facing an unprecedented migration challenge instigated by Lukashenko’s unscrupulous regime. Czech Interior Minister @jhamacek has offered assistance, including deploying police officers at the border with #Belarus. 🇨🇿 🇱🇹 🇪🇺