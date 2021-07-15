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Чехия предложила Литве развернуть своих полицейских на границе с Беларусью

Четверг, 15 июля 2021, 20:44

Чехия предложила разместить своих полицейских на границе Беларуси и Литвы, которая столкнулась с наплывом нелегальных мигрантов из белорусской территории.

Об этом в своем Twitter в четверг вечером рассказал глава МИД Чехии Якуб Кульганек, сообщает "Европейская правда".

"Мы поддерживаем Литву, которая сталкивается с беспрецедентной миграционной проблемой, спровоцированной беспринципным режимом Лукашенко. Министр внутренних дел Чехии Ян Хамачек предложил помощь, в том числе разместить полицейских на границе с Беларусью", - написал чешский министр.

По данным пограничной службы Литвы, около 1700 мигрантов прибыли в Литву нелегально из Беларуси в этом году, более 1000 из них - в июле.

Половина из них назвали себя гражданами Ирака, а другие прибыли из Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана и Афганистана. За последние шесть месяцев в Литву прибыло в 21 раз больше нелегальных мигрантов, чем за весь 2020 год.

Сейм Литвы провозгласил рост потоков нелегальных мигрантов из Беларуси гибридной агрессией и срочно изменил миграционное законодательство.

В правительстве Литвы считают увеличение числа нелегалов организованной акцией режима Лукашенко за жесткую позицию Вильнюса в отношении репрессий против инакомыслящих в Беларуси и поддержку белорусской оппозиции.

Читайте подробнее об этой теме: Беженцы как гибридное оружие: зачем Лукашенко шантажирует ЕС

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