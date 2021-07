Чехия предложила Литве развернуть своих полицейских на границе с Беларусью

Чехия предложила разместить своих полицейских на границе Беларуси и Литвы, которая столкнулась с наплывом нелегальных мигрантов из белорусской территории.

Об этом в своем Twitter в четверг вечером рассказал глава МИД Чехии Якуб Кульганек, сообщает "Европейская правда".

"Мы поддерживаем Литву, которая сталкивается с беспрецедентной миграционной проблемой, спровоцированной беспринципным режимом Лукашенко. Министр внутренних дел Чехии Ян Хамачек предложил помощь, в том числе разместить полицейских на границе с Беларусью", - написал чешский министр.

We stand by Lithuania which is facing an unprecedented migration challenge instigated by Lukashenko’s unscrupulous regime. Czech Interior Minister @jhamacek has offered assistance, including deploying police officers at the border with #Belarus. 🇨🇿 🇱🇹 🇪🇺