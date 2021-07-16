Мешканців Таллінна заманюють на вакцинацію знижкою в зоопарк і морозивом

18 липня жителів естонської столиці кличуть на вакцинацію від коронавірусу без попередньої реєстрації в спеціальні пункти в кількох районів міста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

У той же день вакциновані талліннці зможуть відвідати столичний зоопарк з 70%-ою знижкою, а найшвидших щеплених фірма Balbiino пригостить морозивом, повідомила в п'ятницю пресслужба міністерства соціальних справ Естонії.

"Ми запрошуємо цілі родини - беріть з собою бабусь, дідусів, молодь, і просто приходьте, - пояснив член робочої групи по вакцинації проти COVID-19, глава Ляене-Талліннської центральної лікарні Аркадій Попов, - Пройти вакцинацію самим і прищепити близьких зараз – найбільш правильний вчинок, адже тільки так восени зможуть працювати школи, бабусі - зустрічатися з онуками, а ми всі - уникнути обмежень, що ставлять під загрозу безліч робочих місць. Вакцини, які ми застосовуємо в Естонії, ефективно захищають і від нових штамів вірусу".

У кожному пункті вакцинації планується прищепити приблизно по 500 людей.

Як повідомлялося, в Естонії медики, які відмовляються вакцинуватись від COVID-19, можуть втратити роботу.