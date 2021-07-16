Жителей Таллинна заманивают на вакцинацию скидкой в ​​зоопарк и мороженым

18 июля жителей эстонской столицы зовут на вакцинацию от коронавируса без предварительной регистрации в специальные пункты в нескольких районах города.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

В тот же день вакцинированные таллиннцы смогут посетить столичный зоопарк с 70-процентной скидкой, а первых привитых фирма Balbiino угостит мороженым, сообщила в пятницу пресс-служба министерства социальных дел Эстонии.

"Мы приглашаем целые семьи - берите с собой бабушек, дедушек, молодежь и просто приходите, - пояснил член рабочей группы по вакцинации против COVID-19, глава Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов. - Пройти вакцинацию самим и привить близких сейчас - наиболее правильный поступок, ведь только так осенью смогут работать школы, бабушки - встречаться с внуками, а мы все - избежать ограничений, которые ставят под угрозу множество рабочих мест. Вакцины, которые мы применяем в Эстонии, эффективно защищают и от новых штаммов вируса".

В каждом пункте вакцинации планируется привить примерно по 500 человек.

Как сообщалось, в Эстонии медики, которые отказываются прививаться от COVID-19, могут потерять работу.