Жителей Таллинна заманивают на вакцинацию скидкой в зоопарк и мороженым
18 июля жителей эстонской столицы зовут на вакцинацию от коронавируса без предварительной регистрации в специальные пункты в нескольких районах города.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.
В тот же день вакцинированные таллиннцы смогут посетить столичный зоопарк с 70-процентной скидкой, а первых привитых фирма Balbiino угостит мороженым, сообщила в пятницу пресс-служба министерства социальных дел Эстонии.
"Мы приглашаем целые семьи - берите с собой бабушек, дедушек, молодежь и просто приходите, - пояснил член рабочей группы по вакцинации против COVID-19, глава Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов. - Пройти вакцинацию самим и привить близких сейчас - наиболее правильный поступок, ведь только так осенью смогут работать школы, бабушки - встречаться с внуками, а мы все - избежать ограничений, которые ставят под угрозу множество рабочих мест. Вакцины, которые мы применяем в Эстонии, эффективно защищают и от новых штаммов вируса".
В каждом пункте вакцинации планируется привить примерно по 500 человек.
Как сообщалось, в Эстонии медики, которые отказываются прививаться от COVID-19, могут потерять работу.