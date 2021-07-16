Італія отримала дозвіл ЄС на запуск нової авіакомпанії замість проблемної Alitalia

Італія досягла угоди з Європейською комісією щодо запуску перевізника Italia Trasporto Aereo (ITA), який замінить збиткову державну Alitalia.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Нова компанія почне працювати з 15 жовтня. "конструктивна та збалансована угода відкриє шлях для запланованого збільшення капіталу для ITA", - заявила італійська влада.

Торік урядова коаліція Італії склала план, згідно з яким компанія повинна була розпочати свою діяльність замість Alitalia на початку квітня.

Але Брюссель та Рим вели тривалі переговори щодо долі Alitalia та її наступника, вимагаючи, щоб ITA була незалежною від попередньої, щоб не відповідати за мільярди євро в якості державної допомоги, отриманої за останні роки.

Переговори затримали запуск на кілька місяців, що дозволило авіакомпаніям-суперникам, включаючи Ryanair та Wizz Air, розширити внутрішні маршрути в Італії.

В окремій заяві Міністерства промисловості йдеться про те, що цього року ITA може найняти 2800 співробітників Alitalia та ще 2050 у 2022 році. Alitalia має близько 11 000 співробітників.

У заяві зазначається, що Alitalia припинить роботу 15 жовтня, а всім пасажирам, які мають квитки цієї компанії для поїздок після цієї дати, будуть запропоновані альтернативні варіанти.

Alitalia протягом багатьох років переживала фінансові труднощі. У травня 2017 року, згідно з законом про банкрутство Італії, в Alitalia була введена тимчасова адміністрація.

Для забезпечення фінансування Alitalia в цей період уряд Італії надав мотиваційний кредит у розмірі 600 мільйонів євро. У жовтні 2017 року ця позика була збільшена на додаткові 300 мільйонів євро.

У січні 2018 року Італія повідомила про загальну державну позику в розмірі 900 мільйонів євро, надану Alitalia, як допомогу з порятунку та реструктуризації боргів. Єврокомісія заявляла, що отримала низку скарг, в яких йшлося, що позика являє собою державну допомогу, яка є несумісною з правилами ЄС.