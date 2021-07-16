Италия получила разрешение ЕС на запуск новой авиакомпании вместо проблемной Alitalia

Италия достигла соглашения с Европейской комиссией по запуску перевозчика Italia Trasporto Aereo (ITA), который заменит убыточную государственную Alitalia.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой наEuractiv.

Новая компания начнет работать с 15 октября. "Конструктивное и сбалансированное соглашение откроет путь для запланированного увеличения капитала для ITA", - заявила итальянская власть.

В прошлом году правительственная коалиция Италии составила план, согласно которому компания должна была начать свою деятельность вместо Alitalia в начале апреля.

Но Брюссель и Рим вели длительные переговоры о судьбе Alitalia и ее преемника, требуя, чтобы ITA была независимой от предыдущей, чтобы не отвечать за миллиарды евро в качестве государственной помощи, полученной за последние годы.

Переговоры задержали запуск на несколько месяцев, что позволило авиакомпаниям-соперникам, включая Ryanair и Wizz Air, расширить внутренние маршруты в Италии.

В отдельном заявлении Министерства промышленности говорится, что в этом году ITA может нанять 2800 сотрудников Alitalia и еще 2050 в 2022 году. Alitalia имеет около 11 000 сотрудников.

В заявлении отмечается, что Alitalia прекратит работу 15 октября, а всем пассажирам, которые купили билеты этой компании для поездок после этой даты, будут предложены альтернативные варианты.

Alitalia в течение многих лет переживала финансовые трудности. В середине мая 2017 года, согласно закону о банкротстве Италии, в Alitalia была введена временная администрация.

Для обеспечения финансирования Alitalia в этот период правительство Италии предоставило мотивационный кредит в размере 600 млн евро. В октябре 2017 этот заем был увеличен на дополнительные 300 млн евро.

В январе 2018 года Италия сообщила об общем государственном займе в размере 900 млн евро, предоставленном Alitalia как помощь по спасению и реструктуризации долгов. Еврокомиссия заявляла, что получила ряд жалоб, в которых говорилось, что заем представляет собой государственную помощь, которая несовместима с правилами ЕС.