Гренландія припиняє розвідку нафти після півстолітніх безуспішних зусиль

Уряд Гренландії оголосив, що він призупиняє свою стратегію з розвідки нафти і більше не видаватиме відповідних ліцензій, відмовившись від 50-літніх зусиль стати нафтовидобувним регіоном.

Про це йдеться в публікації Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Розвідка нафти у Гренландії велася з 1970-х років за участю таких великих компаній, як Shell, Chevron, ExxonMobil і Eni, але більшість бурінь закінчувалися безрезультатно.

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Міністр природних ресурсів Гренландії Наая Натаніельсен заявила у четвер, що уряд "вважає, що екологічні наслідки розвідки і видобутку нафти є занадто великими".

Згідно зі звітом Геологічної служби США за 2007 рік, під землею на північному сході Гренландії потенційно міститься до 31,4 мільярда барелів нафтового еквівалента.

Але інтерес до розвідки нафти в Гренландії, яка значною мірою покладається на рибну промисловість, знизився за останнє десятиліття через нестабільність цін на нафту, а також ризики і більш високі витрати на роботу у вразливих арктичних водах.

Дані уряду Гренландії показують, що чинними залишилися тільки чотири ліцензії на розвідку і розробку - три на суші і одна на морі. Термін дії цих ліцензій закінчується в 2027 і 2028 роках.

Пік розвідки вуглеводнів в Гренландії припав на період з 2002 по 2014 рік, коли було видано більше ніж 20 морських ліцензій.

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Крім екологічних проблем, уряд заявив, що його рішення було підкріплено економічним аналізом, який показує, що будь-який розвиток принесе або низький прибуток, або збитки.

"Це рішення, в якому кліматичні міркування, екологічні міркування та економічний здоровий глузд йдуть нога в ногу", - сказала Натаніельсен.

Потенційні запаси корисних копалин і стратегічне розташування Гренландії спонукали колишнього президента США Дональда Трампа запропонувати купити арктичний острів, але уряд Гренландії і Данія швидко відкинули цю ідею.