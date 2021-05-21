США більше не планують купувати Гренландію, як пропонував Трамп

Сполучені Штати хочуть зміцнити свої відносини з Гренландією, особливо в комерційному плані, але адміністрація Джо Байдена, на відміну від Дональда Трампа, не хоче купувати острів.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Гренландії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Блінкен відвідав данську автономну територію, завершивши чотириденну поїздку, яка включала зустріч в Рейк'явіку міністрів закордонних справ країн, що межують з Арктикою.

"Я перебуваю в Гренландії, тому що Сполучені Штати глибоко цінують наше партнерство і хочуть зробити його ще сильнішим", - сказав Блінкен.

Минулого року США знову відкрили консульство в столиці Гренландії Нууку і пообіцяли виділити $12 мільйонів на цивільні проєкти.

"Ми хотіли б знайти способи ще більше зміцнити комерційні відносини", - сказав Блінкен.

У 2019 році тодішній президент США Дональд Трамп запропонував купити Гренландію, але данський уряд охарактеризував його заяву як "абсурдну". Заява Трампа викликало дипломатичну суперечку, але тим не менш чітко позначила відновлення інтересу США до регіону.

На питання, чи повністю США виключили будь-які плани щодо покупки Гренландії, Блінкен відповів з посмішкою: "Я можу підтвердити, що це так".