У Вільнюсі знищили 5 тисяч доз вакцини Moderna: закінчився термін придатності

У Вільнюсі за кілька останніх днів знищили 5 тисяч доз вакцини Moderna через закінчення терміну придатності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"У Вільнюсі в останні тижні утилізували вакцину Moderna, закінчився термін придатності 5 тисяч доз. У найближчі дні подивимося, скільки людей щеплюватиметься Moderna", - сказав глава Вільнюського центру вакцинації Кіпрас Красаускас

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За його словами, та сама доля може спіткати вакцини інших виробників.

"За моїми даними, в серпні піднімуть питання якоїсь кількості доз Pfizer, але точні дані може надати міністерство. Зараз, наскільки я знаю, частина муніципалітетів навіть не бере вакцину - кажуть, не треба, ми не зможемо її використовувати, а потім зробите нас винними, що ми не змогли її використати до закінчення терміну придатності", - сказав він. "Якщо у нас нічого не зміниться, то, можливо, треба планувати подарувати вакцину якій-небудь країні - не в ЄС і не в Північній Америці, - з якими ми хочемо зав'язати або вже зав'язали відносини", - зауважив Красаускас.

У Вільнюсі вже діють мобільні центри вакцинації, також почнуть курсувати спеціальні автобуси. У таких центрах можна зробити щеплення вакциною Janssen.

Нагадаємо, Литва з 1 липня скасувала карантин, запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусу в листопаді 2020 року, але деякі обмеження продовжать діяти.