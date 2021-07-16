В Вильнюсе уничтожили 5000 доз вакцины Moderna: истек срок годности

В Вильнюсе за несколько последних дней уничтожили 5000 доз вакцины Moderna из-за истечения срока годности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"В Вильнюсе в последние недели утилизировали вакцину Moderna, истек срок годности 5000 доз. В ближайшие дни посмотрим, сколько людей будут прививаться Moderna", - сказал глава Вильнюсского центра вакцинации Кипрас Красаускаса

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По его словам, та же участь может постигнуть вакцины других производителей.

"По моим данным, в августе поднимут вопрос какого-то количества доз Pfizer, но точные данные может дать министерство. Сейчас, насколько я знаю, часть муниципалитетов даже не берет вакцину - говорят, не надо, мы не сможем ее использовать, а потом сделаете нас виновными, что мы не смогли ее использовать до окончания срока годности", - сказал он. "Если у нас ничего не изменится, то, возможно, надо планировать подарить вакцину какой-либо стране - не в ЕС и не в Северной Америке, - с которыми мы хотим завязать или уже завязали отношения", - отметил Красаускаса.

В Вильнюсе действуют мобильные центры вакцинации, также начнут курсировать специальные автобусы. В таких центрах можно сделать прививку вакциной Janssen.

Напомним, Литва с 1 июля отменила карантин, введенный в связи с эпидемией коронавируса в ноябре 2020 года, но некоторые ограничения продолжат действовать.