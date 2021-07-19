Наводнения добрались до юга Австрии

На выходных проливные дожди прошли несколькими районами в Австрии, городок Халляйн вблизи Зальцбурга на границе с немецкой Баварией был затоплен.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Der Standard.

В результути чрезмерных осадков бурные воды несли автомобили и мусор, но по состоянию на вечер воскресенья не было зарегистрировано ни одного смертельного случая.

Несколько десятков жителей были вынуждены покинуть свои квартиры в качестве меры предосторожности.

Пожарные команды со всей федеральной земли приехали на помощь своим коллегам в Халляйне. Менее чем через 24 часа после наводнения в городе начались основные уборки.

Волонтеры и 50 солдат вооруженных сил присоединились к ликвидации последствий стихийного бедствия.

"Сильные дожди и штормы, к сожалению, наносят серьезный ущерб во многих местах Австрии", - написал в Twitter канцлер Австрии Себастьян Курц в Twitter. Он поблагодарил всех работников, которые ликвидировали последствия непогоды.

В воскресенье сообщалось, что число погибших в результате крупного наводнения на западе Германии превысило 150 человек.