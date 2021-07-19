Президент Євроради: судова реформа в Грузії є умовою макрофіну від ЄС

Реформа правосуддя в Грузії є умовою для надання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві президента Європейської ради Шарля Мішеля, який у понеділок перебуває в Грузії для участі в саміті "Асоційованого тріо".

"Прогрес у зміцненні верховенства закону за допомогою політичних і судових реформ має особливе значення. Судова реформа є основною частиною угоди від 19 квітня і умовою надання Грузії макрофінансової допомоги ЄС. Недавнє прискорене затвердження суддів Верховного суду не в повному обсязі відбило результати консультацій з міжнародними та національними зацікавленими сторонами. Це була явно втрачена можливість", - заявив Мішель.

За його словами, на всіх зустрічах з представниками грузинської влади він також підкреслював центральну роль, яку відіграють основні права і свободи у відносинах між ЄС і Грузією.

"Права меншин не є другорядним питанням - повага різноманітності і людської гідності мають важливе значення для наших засадничих цінностей. Конституційні права на свободу слова, друку і зборів повинні дотримуватися", - сказав Мішель.

Як відомо, в середині травня Україна, Грузія та Молдова створили формат "Асоційованого тріо" з метою посилення співпраці між трьома державами на шляху до членства у ЄС.