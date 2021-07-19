Президент Евросовета: судебная реформа в Грузии является условием макрофина от ЕС

Реформа правосудия в Грузии является условием для предоставления макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении президента Европейского совета Шарля Мишеля, который в понедельник находится в Грузии для участия в саммите "Ассоциированного трио".

"Прогресс в укреплении верховенства закона с помощью политических и судебных реформ имеет особое значение. Судебная реформа является основной частью соглашения от 19 апреля и условием предоставления Грузии макрофинансовой помощи ЕС. Недавнее ускоренное утверждение судей Верховного суда в полном объеме отразило результаты консультаций с международными и национальными заинтересованными сторонами. Это была явно упущенная возможность", - заявил Мишель.

По его словам, на всех встречах с представителями грузинских властей он также подчеркивал центральную роль, которую играют основные права и свободы в отношениях между ЕС и Грузией.

"Права меньшинств не является второстепенным вопросом - уважение разнообразия и человеческого достоинства имеют важное значение для наших основных ценностей. Конституционные права на свободу слова, печати и собраний должны соблюдать", - сказал Мишель.

Как известно, в середине мая Украина, Грузия и Молдова создали формат "Ассоциированного трио" с целью усиления сотрудничества между тремя государствами на пути к членству в ЕС.