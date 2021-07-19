Майже 50 млн німців щеплені принаймні однією дозою вакцини від COVID

Майже 50 млн німців отримали принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу.

Про це у понеділок повідомив у Twitter міністр охорони здоров’я країни Єнс Шпан, пише "Європейська правда".

За словами Шпана, 49,8 мільйона громадян (59,9%) вакциновані щонайменше один раз. 38,6 мільйона (46,4%) повністю вакциновані від коронавірусу.

Міністр попередив, що у майбутньому кількість заражень продовжить рости через поширення дельта-варіанту, і закликав населення до вакцинації.

"Пам'ятайте: ніхто не вакцинується тільки для себе. Ви завжди захищаєте себе і інших", - зауважив Шпан.

Нагадаємо, раніше у Німеччині заявили, що не планують робити щеплення від коронавірусу обов’язковим для медиків та персоналу будинків для літніх людей.

З 18 липня Німеччина відкрила кордон для всіх українців.