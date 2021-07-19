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Почти 50 млн немцев привиты по крайней мере одной дозой вакцины от COVID

Понедельник, 19 июля 2021, 13:44

Почти 50 млн немцев получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

Об этом в понедельник сообщил в Twitter министр здравоохранения страны Йенс Шпан, пишет "Европейская правда".

По словам Шпана, 49,8 миллиона граждан (59,9%) вакцинированы по меньшей мере один раз. 38,6 миллиона (46,4%) полностью вакцинированы от коронавируса.

Министр предупредил, что в будущем количество заражений продолжит расти из-за распространения дельта-варианта, и призвал население к вакцинации.

"Помните: никто не вакцинируется только для себя. Вы всегда защищаете себя и других", - отметил Шпан.

Напомним, ранее в Германии заявили, что не планируют делать прививки от коронавируса обязательными для медиков и персонала домов престарелых.

С 18 июля Германия открыла границу для всех украинцев.

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