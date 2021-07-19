ЄС продовжив на 6 місяців санкції проти фігурантів "списку терористів"

Євросоюз переглянув перелік осіб та організацій, на яких поширюються обмежувальні заходи, спрямовані на боротьбу з тероризмом, та продовжив дію цих санкцій на пів року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Ради ЄС.

До санкційного списку входять 14 осіб та 21 група та суб’єкти, їхні кошти та інші фінансові активи у ЄС підлягають заморожуванню. Компаніям з ЄС також забороняється надавати їм кошти та економічні ресурси.

Рада вперше склала перелік після імплементації Резолюції РБ ООН 1373/2001, що була схвалена після терактів 11 вересня 2001 року.

Цей режим санкцій відокремлений від режиму ЄС, який реалізує резолюції Ради Безпеки ООН 1267 (1999), 1989 (2011) та 2253 (2015) і спрямований на Аль-Каїду та ІДІЛ.

ЄС також має власний режим санкцій, який дозволяє застосовувати санкції автономно до ІДІЛ та "Аль-Каїди", а також осіб та утворень, які їх підтримують.