ЕС продлил на 6 месяцев санкции против фигурантов "списка террористов"

Евросоюз пересмотрел перечень лиц и организаций, на которых распространяются ограничительные меры, направленные на борьбу с терроризмом, и продлил действие этих санкций на полгода.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

В санкционный список входят 14 человек и 21 группа и субъекты, их средства и другие финансовые активы в ЕС подлежат замораживанию. Компаниям из ЕС также запрещается предоставлять им средства и экономические ресурсы.

Совет впервые составил перечень после имплементации резолюции СБ ООН 1373/2001, которая была одобрена после терактов 11 сентября 2001 года.

Этот режим санкций отделен от режима ЕС, который реализует резолюции Совета Безопасности ООН 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) и направлен на Аль-Каиду и ИГИЛ

ЕС также имеет собственный режим санкций, который позволяет применять санкции автономно к ИГИЛ и "Аль-Каиде", а также лицам и группам, которые их поддерживают.