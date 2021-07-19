Британія готується пригрозити ЄС порушенням угоди про Brexit, вимагаючи поступок – ЗМІ

Британія на цьому тижні погрожує відступити від угоди про Brexit, якщо Європейський союз не проявить більшої гнучкості щодо Північної Ірландії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в Британії та ЄС, передає "Європейська правда".

Девід Фрост, британський міністр, який очолює переговори щодо Brexit, готується оголосити про значну потенційну зміну протоколу, яка може мати далекосяжні наслідки для відносин з ЄС, заявило одне з джерел.

Брюссель очікує, що Фрост наполягатиме на відхиленні від протоколу, якщо ЄС не погодиться на компроміс, заявив дипломат ЄС, який був проінформований про переговори з британськими переговорниками.

"Це буде благанням подальших переговорів з ЄС у поєднанні із погрозою. Але ми не погодимось на перегляд ірландського протоколу ", - заявив високопоставлений представник ЄС.

Очікується, що Великобританія вийде за межі своїх вимог щодо змін до ветеринарних правил. Високопоставлений чиновник ЄС і другий дипломат ЄС заявив, що Лондон буде домагатися відсторонення Європейського суду від арбітражного процесу.

Відступ від так званого Північно-Ірландського протоколу є ризикованим кроком: метою угоди було забезпечення делікатного миру, що був принесений до Північної Ірландії мирною угодою 1998 року при посередництві США, яка закінчила три десятиліття міжконфесійного конфлікту.

Нагадаємо, щоб після Brexit зберегти "прозорий" кордон між обома частинами острова Ірландія (що є частиною мирної угоди 1998 року, яка поклала край багаторічному конфлікту у Північній Ірландії), Північну Ірландію фактично залишили у єдиному ринку ЄС, а митні перевірки тепер мають здійснюватися у портах - між Північною Ірландією та Британією. На практиці це спричинило проблеми з рухом товарів і політичну кризу у регіоні - появою митного кордону між частинами Британії категорично невдоволені лоялісти та юніоністи і вимагають переглянути умови.

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